Mulher de Pedro Scooby tira toda a roupa e Instagram toma providência

O Instagram não permitiu que o vídeo que Pedro Scooby gravou de sua esposa, Cintia Dicker, nadando sem roupa em alto mar continuasse no ar por muito tempo.

Em sua rede social, o surfista gravou um vídeo explicando a situação e disse que a empresa tomou providências, por conta das imagens que vão contra as diretrizes.

“Aquele vídeo lindo que eu postei ontem, meu e da Cintia, o Instagram pediu para eu deletar. Mesmo eu não achando que não tinha nada de mais”, lamentou.

“Um lindo vídeo, falaram que era contra a diretrizes dele. Vivemos nesse mundo careta. Deletei porque minha conta poderia ser deletada”, completou.

Na legenda do vídeo, o ex-marido de Luana Piovani havia escrito: “Sardenha com meu amor”. O casal está curtindo as férias na Europa e cada dia é uma surpresa.

Nos comentários, um dos seguidores perguntou: “Por que ela tá nua e você não?”. E ele revelou: “O meu nu apareceu coisa demais”.

“Mas era assim que a gente queria”, confessou a internauta. “Se tu fez um vídeo dela faz um teu sem roupa também Brasil merece e agradece!”, disse outra.

“Tu tem esse fetiche louco de filmar e bater foto das tuas gurias peladas né?! Eu meleco toda só de imaginar tua tara”, disparou uma fã ousada.

Confira: