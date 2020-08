Mulher de Péricles desabafa sobre saúde do cantor e faz declaração de amor

Péricles se casou em agosto de 2017 e em janeiro de 2019 nasceu sua primeira filha, Maria Helena. Além desses fatos marcantes na vida do cantor, Lidiane Faria, sua esposa, desabafou sobre a saúde do marido e se derreteu por ele, em declaração emocionada.

Vale citar que o ex-vocalista da Exaltasamba já conhece a mulher há mais de 20 anos, mas só começaram a namorar em 2012. Péricles, nesse meio tempo, tem perdido peso e focado em novos hábitos para melhorar sua saúde, como um todo.

Lidiane, ao fazer um “antes e depois” com fotos do marido, desabafou: “Quis postar essa foto para mostrar o quanto a vida do meu marido mudou,e isso é motivo de muito orgulho. É muito gratificante ver que hoje,ele tem uma vida mais leve,mais saudável, mais feliz.. .Como ele disse no Programa Encontro, que eu o ‘salvei’ e estou aqui para provar“.

“Quando se ama de verdade e quer ver o bem da outra pessoa, a gente vem pra somar, para mostrar que a vida pode ser bem melhor, quando se tem alguém para pegar na mão e dizer: eu te ajudo e sempre estarei com você, então a mudança vem e vem para muito melhor. Nesses 3 anos de casados passamos por muitas coisas ruins, mas Deus nos capacitou para seguirmos em frente e não perder a fé e foi aí que veio a bonança“, continuou a empresária, exaltando tal mudança de vida.

Lidiane detalhou o que enxergou de diferente no cantor e enaltece o que construíram juntos: “Ele mudou profissionalmente, pessoalmente e principalmente na saúde. Uma mulher tem esse poder de mudar a vida do homem, basta ela querer e ele também. É uma troca, eu o ajudei e ele me ajudou. Lutamos e com a glória de Deus vencemos, e ver esse resultado me faz ter a certeza que conseguimos“.

Passando uma mensagem positiva a suas seguidores, a mulher afirmou que Péricles ganhou vida nos últimos anos: “E com isso quero dizer a todas as mulheres que acham que não podem mudar a vida do seu parceiro e eu digo, VOCÊ pode sim… Eu sou a prova viva disso, tínhamos um Péricles apático, infeliz, triste, descrente, vivendo por viver (palavras dele) e hoje com o meu amor eu transformei esse cara,ele tem alegria de viver”

Finalizando o extenso desabafo, Lidiane esbanjou romantismo e se declarou para o esposo: “Se tornou um grande marido, um ótimo pai, um profissional melhor, uma pessoa melhor até pra ele mesmo… Está se amando mais, se cuidando, isso é resumo dos propósitos de Deus, afinal está escrito: uma mulher sábia edifica o seu lar! Hoje somos (…) donos da Faria’s Produções e acima de tudo somos tementes a Deus. Ele nos move a continuar essa caminhada juntos e felizes! Te amo além da vida meu amor“.

Confira: