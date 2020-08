Mulher é assassinada em Feliz Deserto dentro de sua residência

Feliz Deserto registrou mais um homicídio na cidade

Na noite deste sábado, 15 de agosto, policiais do 11º BPM foram informados que na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Renan Calheiros, em Feliz Deserto, estava havendo disparos de arma de fogo.

Policiais se dirigiram prontamente até o local e ao chegar nas proximidades a guarnição encontrou uma das vítimas que conseguiu fugir dos tiros sem nenhum ferimento, mas quando os militares chegaram até a residência onde tudo aconteceu, constataram que uma mulher identificada como Erica Jussara da Silva, 30 anos, foi morta pelos tiros.

De acordo com a PM, o marido da mesma informou que estavam dentro de casa quando dois indivíduos, pontando arma de fogo, adentraram no recinto e já efetuando os disparos. Uma das vítimas, que foi encontrada pelos policiais, conseguiu fugir pulando o muro do quintal, porém Erica não teve a mesma sorte e morreu antes mesmo de ser atendida por uma equipe médica.

Foram feitas rondas e abordagens nas imediações, mas infelizmente ninguém foi preso. O IC e IML foram acionados para tomarem as medidas cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM