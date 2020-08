Mulher é detida por desacato após ofender policiais em Maceió

Cliente teria acusado o garçom do estabelecimento de acrescentar uma quantia no valor da sua conta

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa suspeita de desacato, durante uma discussão em frente a um restaurante na Orla de Ponta Verde, em Maceió, na noite desse domingo (2). A informação foi confirmada pelo Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha (BPRp).

Supostamente embriagada, a mulher teria acusado o garçom do estabelecimento de acrescentar uma quantia no valor da conta, causando a discussão posteriormente. Em seguida, o funcionário acionou os agentes da Ronda do Bairro, o que causou ainda mais revolta na cliente.

Alterada, a mulher xingou os agentes e os acusou, ainda, de ter furtado uma bolsa e um celular dela. O BPRp também foi acionado ao local, momento em que a cliente proferiu palavras de baixo calão contra os militares e apontou o dedo “na cara” de um agente.

A mulher, em seguida, foi contida e levada para a Central de Flagrantes I, no bairro Farol. Ela deverá responder pelo crime de desacato.

Fonte: Gazetaweb.com