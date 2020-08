Mulher é encontrada morta com ferimento na cabeça dentro de quarto de hotel em Maceió

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel, no Centro de Maceió, na manhã desta segunda-feira, 17, com um ferimento na cabeça. O 1º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área, esteve no local e foi informado que a vítima trabalhava como garota de programa. O suspeito fugiu após o crime.

Segundo informações da polícia, a vítima teria entrado no estabelecimento na companhia de um homem, ainda não identificado, que teria contratado o serviço durante a madrugada de hoje.

Uma amiga da mulher percebeu a demora do suposto programa e foi ao hotel à procura dela. Ela acionou os militares e, ao entrar no quarto, encontrou o corpo da vítima.

Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros levantamentos na cena do crime e constataram que a mulher estava com um corte profundo na testa. A arma usada pelo agressor não foi especificada.

O IML foi acionado para o recolhimento do cadáver, que foi encaminhado para a sede do órgão, na parte alta da capital, e será liberado para sepultamento após os procedimentos necessários.

A polícia deve conferir as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o homem.