Mulher Melancia e Michel Macedo posam felizes com filho recém-nascido

Andressa Soares, conhecida como Mulher Melancia, e Michel Macedo, lateral do Corinthians comemoraram o Dia dos Pais ao lado do filho primogênito do casal, Arthur. O casal foi extremamente discreto durante toda a gestação, após uma gravidez anterior da moça ter sido interrompida.

“Feliz dia dos pais, palavra que por si só já inspira força, segurança e proteção. Ser pai é amar além do que se pode entender, é ser pilar de uma vida,é ser herói sem saber voar. Ser pai não é só gerar uma vida, mas é cuidar, proteger e acima de tudo amar muito. E está sendo assim desde o primeiro dia que descobrimos que nosso neném estava na barriga. Você nos projete, cuida (muito) e nos dá muito amor. Te amamos demais“, escreveu na legenda do post que homenageia Michel.

Segundo apuração do UOL Esporte, o bebê nasceu logo após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na fase de grupos do Campeonato Paulista. O lateral, então, foi às pressas para a maternidade logo após o jogo, realizado na Arena Corinthians.

Por causa da discrição, alguns fãs supuseram que a criança fosse adotada, o que foi descartado pela investigação da reportagem que garante que os dois são os pais biológicos de Arthur.

Os fãs de Andressa foram os que ficaram mais surpresos, já que a morena não deu nenhum indício recente de que estava grávida. Em seu Instagram, ela confirmou que recebeu muitas mensagens questionando uma adoção. A dançarina esclareceu que realmente era gestante e publicou uma foto de sua barriga antes do parto.