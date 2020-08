Mulheres Apaixonadas retorna e web vibra com beleza de Rodrigo Santoro

Mulheres Apaixonadas retornou para a televisão nesta segunda-feira (24) pelo canal Viva e deu o que falar nas redes sociais. Muitos telespectadores comemoraram a volta do folhetim de Manoel Carlos, exibido originalmente pela Globo em 2003.

Um detalhe, no entanto, chamou a atenção de muita gente: Rodrigo Santoro. No Twitter, o nome do ator, que está longe das novelas e focado apenas no mercado norte-americano, com filmes e séries, apareceu como um dos assuntos mais comentados.

“Rodrigo Santoro é o exemplo vivo de homem que só fica mais gato conforme vai envelhecendo”, disparou um internauta. “Muita gente tava no AUGE nessa novela, mas o Rodrigo Santoro chega a ser criminoso de tão lindo e charmoso”, comentou outro.

Um terceiro telespectador afirmou: “Pra mim, Mulheres Apaixonadas inteira vale por essa carinha do Rodrigo Santoro voltando pra encontrar a Camila Pitanga. Olha essa carinha”, fazendo referência a uma cena do ator com Camila Pitanga.

Além do galã, a produção da Globo também com Christiane Torloni, Tony Ramos, José Mayer, Vanessa Gerbelli, Helena Ranaldi, Vera Holtz, Dan Stulbach, entre outros nomes.

Confira a repercussão:

A carinha de bebê do Rodrigo Santoro me mata#MulheresApaixonadasNoVIVA pic.twitter.com/BpJTN2nbC9 — ei, nana 🦋 (@eunanacooper) August 25, 2020

Vem bunda do Rodrigo Santoro! Sonho erótico de hoje garantido, amores! Audiência toda dura! #MulheresApaixonadasNoVIVA — Duh Secco (@DuhSecco) August 25, 2020

Saudades do Rodrigo Santoro nas novelas Brasileiras.#MulheresApaixonadasNoVIVA pic.twitter.com/8YEzmAXRFY — Camila Júlia ≠☕🥥💜 💐 (@cj_cabo) August 25, 2020

uma novela com rodrigo santoro tomando banho logo no primeiro capítulo não tinha como dar errado #MulheresApaixonadasNoVIVA — dinho 🍎 (@brucewoyne) August 25, 2020

meu gosto varia do Zé Mayer até o Rodrigo Santoro #MulheresApaixonadasNoVIVA pic.twitter.com/w2b7O9Kxfj — Laís (@laisdb) August 25, 2020

em 2003 o rodrigo santoro fez mulheres apaixonadas, carandiru, charlie’s angels e love actually… the RANGE that he has pic.twitter.com/U4Mv6yRuIh — jubileu (@rosamundpirke) August 25, 2020

pra mim mulheres apaixonadas inteira vale por essa carinha do rodrigo santoro, voltando pra encontrar a camila pitanga

olha essa carinha pic.twitter.com/pkhKSlMCpf — Lili (@LiliSawyer) August 25, 2020