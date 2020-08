Multishow inicia gravações do Lady Night com acrílico entre Tatá Werneck e entrevistado

Tatá Werneck tem gravações marcadas nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro para a nova temporada do Lady Night. A ação faz parte da reabertura gradual dos trabalhos dentro do complexo da emissora carioca em Jacarepaguá. A volta está cercada pelo protocolo de segurança rígido implementado pela casa.

De acordo com as informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a apresentadora e seus convidados serão devidamente separados por uma barreira de acrílico e conversarão com a distância exigida para evitar o possível contágio do novo coronavírus.

Além disso, Tatá tem tomado precauções contra a doença em casa. Parte disso envolve a filha, Clara Maria, de nove meses, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti. Entre os cuidados está o fim do tradicional selinho nos entrevistados.

A produção já tem os primeiros convidados para a nova leva de episódios e entre eles está Xuxa Meneghel, atualmente como contratada da Record. A lista continua com o apresentador Luciano Huck, os atores, Alexandre Nero, Babu Santana e Fábio Assunção , a apresentadora Ana Furtado e o casal Klebber Toledo e Camila Queiroz.

A platéia, sempre participativa no programa de Tatá Werneck, será virtual assim como o Caldeirão do Huck, o Que História É Essa, Porchat, no GNT, e o Domingão do Faustão, que voltará inédito a partir de amanhã.