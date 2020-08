Musculoso, Yudi Tamashiro deixa a web eufórica com treino em casa

Yudi Tamashiro deixou os seus milhões de fãs impressionados com um novo vídeo divulgado no Instagram na última terça-feira (11). O ex-apresentador do Bom Dia & Cia apareceu descalço, sem camisa e apenas com uma bermuda larga treinando em sua casa.

“Evoluindo para Playstation”, brincou o famoso na legenda da publicação. Yudi chamou a atenção não só pela disposição, mas pelo seu físico. Ex-colega no SBT, Maisa Silva ficou chocada com as pernas do amigo. “Slc [sic], irmão. Me empresta uns músculos nas pernas, por favor”, pediu a apresentadora.

Por falar nas pernas do famoso, um detalhe chamou a atenção de parte da web: uma tatuagem da marca do videogame da Sony. O clique já rendeu mais de 15 mil curtidas e centenas de comentários em pouco mais de 24 horas.

O público ficou empolgado nos comentários. “Era um Nintendinho e agora tá assim. Deus abençoe”, declarou um fã. “Você tá fibrado em mano. Panturrilha de jogador”, avaliou outro. “Quando o meme já vem pronto”, brincou um terceiro. “Não quer me vender o seu Super Nintendo?”, disparou mais um.

Em nova fase na vida pessoal, Yudi Tamashiro assumiu um novo relacionamento, desta vez com a assessora política Mayara de Lara, de 27 anos. O casal se conheceu com a ajuda de uma amiga em comum dentro da célula da igreja – grupo evangélico de estudo da Bíblia.

Confira: