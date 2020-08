Myrian Rios está há 40 dias sem olfato e desabafa sobre covid-19

Mais uma famoso foi infectado com o novo coronavírus. Aos 61 anos, Myrian Rios revelou que testou positivo para a doença e desabafou que descobriu o diagnóstico ao fazer exames pré-operatórios.

“Eu ia fazer uma pequena cirurgia, para colocar um pino num local que sofreu um desgaste no ombro. Nos exames pré-operatórios, foi detectada a covid-19. Aí me isolei em casa“, contou a artista ao OFuxico.

A veterana ainda disse que não tem sentido muitos sintomas, mas que está há 40 dias sem o paladar e o olfato: “Graças a Deus foi assintomático. Não tive falta de ar, nem febre nada disso. Apenas perdi o paladar e o olfato”.

Após ter testado positivo para a Covid-19, Myrian Rios desistiu de fazer a cirurgia por enquanto, afirmando que “não é o momento”.

A atriz segue isolada em seu apartamento. Inclusive, ela tem feito tudo sozinha no local desde que as gravações de As Aventuras de Poliana, do SBT.

“Agora, ainda em isolamento, acho bacana que meu síndico não fechou a academia do prédio, por exemplo. É permitido 3 pessoas no local, com todas as formas de segurança. Então, posso voltar a fazer uma caminhada na esteira, um pouco de bicicleta… Para gastar um pouco de energia!”, comentou.