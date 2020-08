Na Europa, Anitta vai para Paris encontrar Neymar

Anitta, que está na Europa, já tem um destino para ir após a quarentena que está tendo que cumprir na Croácia. Segundo o jornal Extra, passados os 14 dias, a cantora irá para Paris.

Na cidade, a funkeira irá encontrar seu parceiro Neymar. Além da companhia do jogador, a Poderosa também quer ir ao local para rever amigos que tem por lá.

De acordo com a publicação, Anitta e o craque do PSG, já viveram um affair, que veio à tona quando se beijaram Sambódromo do Rio de Janeiro, em 2019. Aquela ficada, no entanto, não teria sido a primeira entre os dois.

Vale lembrar que apesar do “contatinho” na França, a funkeira está com outro boy na Croácia, o artista plástico Lucas Omulek. Inclusive, no Instagram, a famosa postou que o moreno e algumas amigas assistiram à segunda temporada da série Vai Anitta em seu quarto de hotel.

“Uma perfeição total”, elogiou Lucas sobre o seriado da cantora. Nos Stories, Anitta ainda apresentou o moço. “Lucas, ele é francês, mas ele fala português porque a mãe dele é brasileira. Mas tem muita coisa que ele não sabia, palavras que ele aprende aqui com a gente. Mas também gostou”, disse. “Gostou muito“, concordou Omulek.