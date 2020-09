Na Justiça contra a Globo, Bibi Perigosa é contratada pelo SBT

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa e responsável pela principal trama de A Força do Querer (2017), está na Justiça contra a Globo, mas, enquanto isso, tem aproveitado da sua imagem para lucrar.

Em rede social, a carioca revelou que foi contratada pelo SBT Interior para ser jurada fixa do programa Seja Você. Segundo a própria Bibi, a atração vai ao ar a partir do próximo sábado (5), às 10h, para as regiões Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo.

“Eu estou muito, muito feliz. Fui muito bem recebida, já gravei e gostei muito de fazer parte deste projeto”, declarou Fabiana Escobar.

Cabe lembra que, enquanto isso, a Bibi Perigosa tenta suspender a reprise da trama estrelada por Juliana Paes, após descobrimento da Globo com o contrato. Na ação, ela alega dano moral por não ter recebido o dinheiro referente à venda da trama para o exterior.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Fabiana revelou o motivo do processo judicial: “Quando nós decidimos entrar com essa petição, pelo menos eu, não entendi como um novo processo, mas algo muito ligado ao que já vem de 2018 para cá. Porque, assim que foi oficializada a reprise da novela, ficou configurado que a Globo continua usando dos termos desse contrato que eles mesmos não cumpriram. E a partir do momento que um contrato ele é descumprido em alguma cláusula, ele perde a validade também na autorização para usar a minha história“.

Durante a conversa, Bibi ainda deixou claro que não quis atrapalhar o trabalho de ninguém. “Não quero que vire uma pedra no meu sapato. Porque eu, na verdade, sou eu quem menos ganha. Não quero isso na minha vida. Estou eliminando tudo que tira a minha paz“, disse ela.