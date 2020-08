Neste sábado, Daniel Alves completou um ano de sua contratação pelo São Paulo. O lateral foi às redes sociais durante a noite para relembrar o momento e fez um desabafo sobre a atual situação do clube tricolor.

O time do Morumbi foi eliminado pelo Mirassol na última quarta-feira nas quartas de final do Paulistão, o que gerou forte reação dos torcedores nas redes sociais criticando diretoria, elenco e a comissão técnica de Fernando Diniz.

O ex-jogador de Barcelona, PSG e Juventus garantiu estar comprometido com o São Paulo: “Nada vai retirar a minha vontade de fazer algo por esse clube, volto a insistir, não sei quanto durará, mas vai ser sempre de verdade”.

“Um ano que meu sonho foi realizado e será eterno enquanto dure. Sei que não é o melhor momento pra qualquer que seja expressar de sentimento, porém sei que os desafios mais difíceis são aqueles que sempre me moveram, algo que somente quem sonha entenderá”, começou Daniel Alves.

“Muitos nunca compreenderão isso; mas não me importa críticas, não me importa elogios, o que realmente me importa é o meu comprometimento com o que faço. Haverá dias melhores e piores, mas aí sempre estarei”.

“Nada vai retirar a minha vontade de fazer algo por esse clube, volto a insistir, não sei quanto durará, mas vai ser sempre de verdade. Acredite quem quiser, falem o que quiserem, pois isso é o único que resta pra aqueles quem não tem fundamentos no que dizem e nasceram para gerar caos”, continuou.

“Eu nasci pra gerar bons frutos, pra fazer diferença boa na vida de pessoas e pra inspirar elas a lutarem sempre por aquilo que elas quiserem de corpo e alma”, encerrou a postagem.