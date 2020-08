Nadja Haddad volta ao Bake Off e Ticiana Villas Boas ganha outro programa no SBT

Após o retorno de Nadja Haddad ao Bake Off Brasil, o SBT decidiu dar outra função para Ticiana Villas Boas. A apresentadora retornou à emissora para comandar o talent show culinário, enquanto a titular se recuperava do coronavírus; agora, Ticiana vai apresentar um novo programa.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a jornalista vai ficar à frente do Cereja do Bolo, formato que revela os bastidores dos realities gastronômicos do canal. A esposa de Joesley Batista vai dividir a apresentação com Beca Milano, especialista em bolos de luxo, jurada do Bake Off e integrante do Fábrica de Casamentos.

O retorno de Ticiana já tem data marcada para acontecer. Será no próximo dia 29 de agosto. A data foi confirmada por ela nas redes sociais. Além do novo programa, Tici pode emplacar um segundo projeto no SBT.

Nos bastidores do canal de Silvio Santos, a aposta é de que a famosa retorne com uma nova temporada do BBQ Brasil, reality sobre churrascos. Há quem diga, entretanto, que a morena vai liderar um projeto sobre decoração.

Ticiana Villas Boas acertou o seu retorno à emissora recentemente, após três anos afastada, quando o marido Joesley Batista teve o nome envolvido na Operação Lava Jato. Na época, o empresário estampou os principais jornais do país devido à delação premiada que fez, além da ligação com o então presidente Michel Temer.