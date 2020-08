Naldo Benny aposta em roupa justa e deixa partes íntimas em evidência

Embora tenha se envolvido com algumas polêmicas pessoais nos últimos anos, Naldo Benny tem procurado investir mais em sua carreira artística e postado mais flashes de seu cotidiano. Tal comportamento tem se visto nas redes sociais.

Sem nenhuma legenda ou maiores explicações, o cantor postou algumas fotos na última quarta-feira (5) tendo uma verde paisagem ao fundo. Ele apostou num figurino justo, que evidenciou sua forma física e deixou partes íntimas “destacadas”, até as segurando no último clique.

No mesmo local, um dia antes, Naldo compartilhou fotos de seu rosto e filosofou na legenda do post: “Existe uma luz que me faz mais forte,que me deixa muito mais forte pra prosseguir… Eu to firmão, eu tô aqui“.



Mesmo com o dito, os fãs do funkeiro não deixaram de prestigiar o ídolo. O DJ Magrão refletiu sobre a atual fase: “Já tive mais prestígio como o senhor hein“. Uma seguidora se derreteu pelo marido de Ellen Cardoso: “É muito lindo esse pretinho e ainda por cima super talentoso. Sonho de consumo“.

O mais recente plano de Naldo Benny é o álbum Breezy, que sairá no dia 28 de agosto, como o mesmo anunciou nas redes sociais. Depois, inclusive, o cantor disse que chegará um documentário autobiográfico.

Confira: