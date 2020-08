Namorada de Rafael Miguel é acusada após reportagem da Record e toma decisão

Nesta quinta-feira (20), o Repórter Record Investigação trouxe à tona novas informações do crime que levou o ator Rafael Miguel e seus pais, causado pelo pai de Isabela Tibcherani, então namorada do rapaz, há mais de um ano.

A reportagem de Adriana Araújo contou com detalhes da tragédia e entrevistou familiares do ator, inclusive Camila Miguel, sua irmã. A partir daí, muitos internautas foram até o perfil de Isabela no Instagram e fizeram questionamentos.

Em um deles, uma moça questionou: “Como pode? Enfiou uma família inteira na merda dos problemas dela, mandou todos pro túmulo e agora aproveita a fama de vítima pra isso? Lamentável!”.

Isabela, prontamente, fez questão de rebater: “Vocês poderiam ser mais empáticas e menos críticas sobre situações que vocês não têm conhecimento. Só quem vive sabe o que passa. Quemdisse que eu não cobro a prisão?”.

“E de que adiantaria? Está nas mãos da Justiça, não nas minhas. Eu sei tanto quanto vocês: nada. E outra, vocês esperavam que eu vivesse aparecendo aqui chorando e me lamentando eternamente? Eu estou em processo de reconstrução”, declarou.

“Assim como qualquer outra pessoa, tenho direito de ser feliz. Se não lhes agrada me ver seguindo em frente, existe um botão para parar de seguir”, completou. Mas as críticas não pararam por aí e algumas pessoas seguiram questionando.

“Por que você não usa sua rede social para cobrar justiça? Justiça daqueles que gostavam de você de verdade. Foram três vidas, uma família que acabou, e você não posta nada para ajudar”, acusou mais uma.

Após a situação, a moça voltou ao perfil e anunciou que decidiu se afastar novamente: “Boa noite. Passando pra comunicar vocês que vou dar um tempo das redes sociais. Tudo que está acontecendo está me remetendo a coisas ruins, pessoas maldosas me atacando sem razão”.

“Semana que vem vocês verão o real lado da minha história e espero que compreendam. Obrigada a todos que me mandaram mensagens positivas. Leio todas, mas não consigo responder todas, no momento. Preciso de paz”, completou.

A maioria das críticas, cabe lembrar, se deu pelo fato da jovem ter apostado em publicações de moda, apostando na carreira de blogueira, chegando a lançar uma versão cover da música Girassóis de Van Gogh, de Baco Exu do Blues, em parceria com Matheus Dagalê.

