Namorada de Rafael Miguel faz delação inédita sobre plano antes de assassinato

Namorada do ator Rafael Miguel (1996-2019), Isabela Tibcherani participou do Repórter Record Investigação, que foi exibido nesta quinta-feira (27), e deu detalhes sobre a investigação do assassinato do jovem e dos pais dele, Miriam e João.

Sobre o fatídico dia, a jovem declarou: “Ele [Paulo Cupertino] me puxou e falou ‘entra’, me puxou para dentro. Aí o Rafa (disse): ‘Não, calma, vamos conversar’. Aí depois não teve mais conversa nenhuma e acabou, foi tiro para todo lado”.

“Minha primeira reação foi recolher o Rafa, pegar ele. Eu coloquei ele deitado assim no meu colo”, lembrou Isabela Tibcherani, que falou sobre a relação difícil com com o pai. Ela também destacou ter testemunhado agressões físicas dele contra a mãe.

“Ele espancava minha mãe. Espancamentos sérios. Não é pouca coisa. Ele pegou um prato e quebrou na minha cabeça”, contou a namorada do ator.

De acordo com Isabela, ela e Rafael Miguel planejavam fugir. “Ele [Rafael] falou assim: ‘Eu vou trabalhar, tenho um dinheiro guardado e estou indo atrás de uma casa para a gente morar, só que você tem que estar disposta a ir embora. Embora de fato, você quer ir embora?’. Ele foi atrás, encontrou uma casinha bacana para a gente morar e estávamos com esses planos”, declarou.