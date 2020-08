Namorada de Rafael Miguel se lança como cantora e divulga primeiro clipe

Conhecida após a tragédia que levou Rafael Miguel e seus pais no ano passado, a namorada do ator, Isabela Tibcherani, se lançou como cantora e divulgou seu primeiro clipe.

Trata-se de uma versão cover da música Girassóis de Van Gogh, de Baco Exu do Blues, em parceria com Matheus Dagalê. A dupla recebeu vários elogios por parte dos fãs nos comentários.

“Maravilhoso o trabalho. Eu não espero menos dessa menina incrível. Sucesso, Isa“, declarou um admirador. “Que trabalho maravilhoso, é o início de um sonho“, comentou outra fã.

“Linda, arrasou! Sua voz é linda, todo sucesso do mundo pra você! Espero te ver brilhar muito nessa vida ainda“, reagiu mais uma internauta.

Vale lembrar que, há uma semana, ela usou o Instagram para homenagear o sogro, João Alcisio Miguel, que, assim como o ator e sua mãe, foi assassinado pelo seu pai, Paulo Cupertino, no ano passado, após uma discussão familiar.

“Ei, João, querido João. Gratidão por ter sido um excelente pai pra pessoa mais importante da minha vida, por tê-lo criado com toda a doçura e carisma que herdou de você“, disse a influenciadora digital na legenda de foto nos Stories, em que os dois homenageados apareciam juntinhos.

Cabe lembrar que, em 9 de junho de 2019, o ex-artista mirim morreu juntamente com seus pais, João, de 52 anos, e Mirian Selma Miguel, de 50. Pai da namorada do ator, Paulo Cupertino disparou 13 vezes contra as vítimas que estavam desarmadas e não tiveram tempo de se defender.

O crime teria sido motivado por ciúme, já que o autor não aceitava o relacionamento da filha, Isabela Tibcherani Matias, com Rafael. A jovem e a mãe dela, Vanessa Tibcherani de Camargo, presenciaram o crime.

Até hoje, o assassino segue foragido da Justiça. Recentemente, Cupertino entrou na lista dos criminosos mais procurados pela polícia no Estado de São Paulo.

Confira: