Namorada de Zé Felipe grava vídeo com o ex e choca todos com revelação

Virgínia Fonseca está namorando Zé Felipe e surpreendeu a todos ao surgir pela primeira vez com seu ex-namorado, Pedro Rezende, em um vídeo no canal do famoso no YouTube.

Na ocasião, os dois falaram sobre o fato de trabalharem juntos, mesmo sendo ex-namorados, e o rapaz falou sobre a sua reação ao ficar sabendo do namoro entre ela e o cantor sertanejo.

“A hora que eu soube que estava namorando, namorando mesmo fiquei tipo ‘que??? Namorando?’”, revelou. “Ai, que mentiroso, Pedro”, respondeu a loira.

Segundo ele, houve surpresa por conta da rapidez, mas disse que ficou sabendo antes dos fãs, já que a moça teve a consideração de contar para ele antes que a notícia saísse na imprensa.

“O Pedro foi uma das primeiras pessoas a saber. Eu contei para ele antes de tudo. Então, assim… Ele não ficou sabendo na mesma hora que vocês”, garantiu.

“Antes de tudo mais ou menos… Bem mais ou menos, mas tudo bem! Não tem problema. Quando fiquei sabendo pensei ‘nossa’, porque foi meio rápido, né?”, rebateu ele.

Em outro momento, Virgínia foi comparada por ele com o filme Velozes e Furiosos, em tom de brincadeira: “Foi bem rapidinho. Foi veloz. ‘Velozes e Furiosos’ aqui”.

“Você me deixa muito sem graça! Juro! Não tem condição nenhuma”, retrucou a nora de Leonardo, mas ele deixou claro que era uma brincadeira.

Confira: