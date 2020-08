Namorada de Zé Felipe, Virginia Fonseca posa só de biquíni por motivo especial

Virginia Fonseca escolheu uma maneira super sensual para celebrar a marca de nove milhões de seguidores em sua conta do Instagram. No post, que já conta com quase um milhão de curtidas, a namorada de Zé Felipe surgiu com um micro biquíni, exibindo o bumbum avantajado.

“Nove milhões! Galera, muito obrigada mesmo. Vocês são tudo para mim. Amo vocês demais“, escreveu na legenda da imagem em que segura um balão com o número nove, na beira de uma piscina.

Nos comentários, não faltaram elogios à namorada de Zé Felipe. “Inferno de mulher bonita“, brincou uma admiradora. “Estou tão feliz por suas conquistas“, elogiou uma segunda. “Parabéns. Você merece! É uma menina muito batalhadora“, observou uma outra por fim.

Cabe lembrar que, desde que anunciou o seu novo relacionamento com o sertanejo, o número de seguidores da moça cresceu em mais de um milhão. Em entrevista à coluna de Leo Dias, do Metrópoles, ela respondeu sobre essa ser a sua sua melhor fase: “Sem sombra de dúvidas! Meu profissional está dando super certo e estou muito feliz no meu pessoal também. Está sendo uma fase especial“.

Cabe lembrar que os pombinhos se conheceram nas redes sociais. “Um amigo dele mostrou um vídeo meu no TikTok e ele me mandou direct no Instagram“, disse ela. A cantada continuou pelo YouTube, quando o cantor dedicou uma música para a loira durante uma live, antes mesmo de se encontrarem: “Quero mandar pra uma pessoa muito especial, lá pra Londrina. Virgínia, é pra você essa música“.