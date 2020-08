Nanda Costa mostra pedido de casamento e Lan Lahn emocionada em vídeo

Nanda Costa usou o seu Instagram, nesta quarta-feira (19), para compartilhar com os seguidores o pedido de casamento que fez para Lan Lahn. A atriz ainda aproveitou a postagem para celebrar a data em que se comemora o Dia do Orgulho Lésbico.

“Então, eu vou comemorar compartilhando com vocês esse pedido de casamento com direito a aliança e beijo na noiva”, escreveu a famosa, ao publicar o vídeo, que mostra Lan Lanh visivelmente emocionada.

As duas, cabe lembrar, namoram há cinco anos. Nos comentários, famosos comemoraram o post. “Vocês são demais, amo muito”, disparou cantor Johnny Hooker. “Suas maravilhosas. Toda a felicidade do mundo para vocês”, escreveu Djamila Ribeiro. “Viva”, afirmou Thiago Martins, que faz irmão de Nanda em Amor de Mãe, da Globo.

Nanda Costa deixou claro que o pedido de casamento aconteceu no dia do aniversário de Lanh, dia 23 de maio do ano passado. “Tínhamos cabelos coloridos, amigos em casa aglomerando e chuva de coração de papel vermelho brilhante”, comentou ela.

Recentemente, a atriz revelou que tem planos de ser mãe e, por isso, decidiu congelar os seus óvulos. “A ideia era engravidar agora, mas quando recebi o convite para fazer o teste de ‘Amor de Mãe’, achei irrecusável”, destacou em entrevista à revista Marie Claire.