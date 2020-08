Nanda Costa solta o verbo e revela que perdeu tempo com homens

Homossexual assumida, Nanda Costa não esconde de ninguém o quanto é feliz por se relacionar com mulher. Em entrevista para Deborah Secco, durante uma live no canal do GNT no YouTube, a atriz revelou que já perdeu muito tempo na vida mantendo relações sexuais com homens.

Celebrando o Dia do Orgasmo, Nanda não teve papas na língua ao ter o seu “momento sincerão” na transmissão ao vivo.

“Sou atriz e sapatão também. Queria dizer que quando ouço de um cara falando que é um desperdício eu gostar de mulher, eu penso que desperdício foi o tempo que passei transando com homem e fingindo orgasmo. Isso, sim, foi um desperdício“, afirmou.

“Que beleza, minha gente, quando a gente compartilha essas experiências sem medo, a gente enxerga possibilidades e isso é libertador“, vibrou Secco ao ouvir a declaração da colega.

Nanda Costa, que é noiva da percussionista Lan Lanh, ainda revelou o que esquenta as noites a dois. “Uma massagem no pé já é um bom caminho“, revelou.

Sempre bem sincera e sem muitas papas na língua, a artista ainda respondeu o que pensava sobre sexo oral. “É a especialidade da casa. Pelo menos da minha é a especialidade“, confidenciou a global.