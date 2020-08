‘Não senti que fui um traidor ao ir para o Milan, mas sim que fui traído pela Inter’

Quando deixou o PSV, Ronaldo foi para a Internazionale, onde conquistou a torcida e ganhou o apelido de Fenômeno. De lá, foi para o Real Madrid e, quando voltou à Itália, em 2007, desembarcou no rival de seu ex-time, o Milan.

