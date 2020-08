‘Não terá metade da adoração’

Abel Braga deixou o Flamengo em maio de 2019 e foi substituído por Jorge Jesus.

Ao final da temporada 2019, a equipe rubro-negra conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores e uma “rivalidade” foi criada entre os treinadores. Mas, ao que parece, Abel não tem nenhum problema com Jesus, ao contrário.

Em participação no programa ‘Aqui com Benja’, da Fox Sports, o ex-técnico rubro-negro rasgou elogios ao português, a quem chamou de um dos maiores, senão o maior, técnicos da história do clube.

“Tem o que ganhou o Mundial em 81 (Carpegiani), mas acho que pela importância dos títulos e o futebol que jogou, se ele não for o maior técnico da história do Flamengo está entre os maiores”, disse.

Gazeta Press

Abel também analisou a saída de Jesus para o Benfica e acha que o técnico português cometeu um erro ao trocar o Flamengo pelos portugueses.

“Pelo lado profissional, ele fez uma grande bobagem, eu penso assim. Porque ele não terá no Benfica metade da adoração que ele tem no Flamengo. No Flamengo ele é venerado, ele é amado, com a torcida Jesus virou Deus. Se foi pelo lado pessoal, tudo bem”, comentou.

“Mas o que ele conseguiu, o carisma, a identidade criada entre ele e Flamengo é um negócio surreal. E isso nenhum dinheiro no mundo paga. Vai ficar na história.”