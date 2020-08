NASA divulga imagens do pulsante brilho do céu noturno de Marte

Imagens divulgadas pela NASA nessa quinta-feira (6) mostram como diversas áreas do céu noturno de Marte pulsam emitindo um brilho de tons esverdeados, em determinadas épocas do ano. O curioso fenômeno foi registrado pela sonda Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN).

Segundo a agência espacial americana, o estudo feito com os registros da sonda, lançada em 2013, permitiu descobrir que a atmosfera marciana pulsa três vezes por noite. No entanto, isso só acontece durante a primavera e o outono no Planeta Vermelho.

O fenômeno (veja no vídeo abaixo), também conhecido como “nightglow”, já havia sido observado pela missão Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA). Ele é criado a partir da decomposição do dióxido de carbono e das moléculas de nitrogênio, pela luz ultravioleta do Sol. Com isso, as partículas resultantes se espalham por meio dos ventos de alta latitude, do lado diurno em direção ao noturno.

[embedded content]

Ao passarem para regiões mais densas da atmosfera, esses gases se recombinam, criando o óxido nítrico responsável pelo brilho, em um processo cuja energia gerada é liberada na forma de luz ultravioleta, que pode ser detectada apenas por instrumentos especializados, conforme a NASA.

Brilho semelhante à aurora polar

De acordo com o pesquisador do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade do Colorado Zac Milby, coautor do estudo que registrou o fenômeno, essas luzes do céu noturno marciano são “tão brilhantes no ultravioleta quanto as luzes do norte da Terra”, se referindo à aurora polar.

O brilho surge a uma altitude de aproximadamente 70 km na atmosfera, se espalhando por uma área com diâmetro de cerca de 1 mil km. Agora, a equipe quer examinar o nightglow de outra perspectiva, olhando acima da borda do planeta.

Quando os primeiros astronautas chegarem a Marte, eles não poderão ver o fenômeno de perto, pois estes pontos brilhantes não emitem luz em comprimentos de onda visíveis ao olho humano, segundo Milby.



Fonte: Tecmundo