NASA liga helicóptero Ingenuity a meio caminho para Marte

A meio caminho entre a Terra e Marte, o helicóptero robótico Ingenuity teve suas seis baterias de íon-lítio carregadas e segue agora, na barriga do rover Perseverance Mars 2020 da NASA, com 35% de carga, funcionalmente ativado e em perfeitas condições.

“Foi a nossa primeira oportunidade de ativar o Ingenuity e testá-lo desde o lançamento. Como tudo correu bem, faremos o mesmo a cada 2 semanas para manter um nível aceitável de carga”, disse o líder de operações da Mars Helicopter da NASA, o engenheiro de software Tim Canham.

Foram necessárias 8 horas para carregar as baterias a 35%, e os técnicos determinaram que uma carga baixa é ideal para manter a integridade dos componentes durante a viagem até Marte.

O helicóptero de apenas 2 quilos recebeu a energia da fonte de alimentação do rover Perseverance. Assim que ambos chegarem a Marte (previsto para 8 de fevereiro de 2021), as baterias serão carregadas pelos seus painéis solares.

Testes para futuras missões

O Ingenuity é, na verdade, um demonstrador de tecnologia feito para que a NASA avalie a engenharia de mapeamento de solo e orientação da equipe da Terra (rotas, prevenção de perigos etc.), fornecendo imagens aéreas com resolução dez vezes maior que os rovers hoje em solo marciano.

Ele deve voar cinco vezes durante o mês de testes em solo marciano, com cada voo de 3 a 5 minutos alcançando altitudes entre 3 e 10 metros e distâncias de até 300 metros. O Perseverance vai explorar a cratera onde ambos vão descer, a Jezero, o leito seco de um lago que, há milhões de anos, perdeu sua água e talvez as formas de vida que nela viviam.

O rover deve percorrer, em 2 anos, cerca de 20 quilômetros da superfície de Marte, procurando vestígios de vida no delta de 3,5 bilhões de anos do rio que desaguava no antigo lago, perfurando o solo e coletando amostras que serão enviadas à Terra em 2026.