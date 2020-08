Nasce o primeiro filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland

Marcos Veras e Rosanne Mulholland estão vivendo um momento de muita alegria. Os dois, então, usaram as redes sociais para celebrar a chegada de seu primeiro filho, Davi. O menino nasceu no último domingo (9), em pleno Dia dos Pais.

O ator falou sobre o nascimento dele no seu Instagram. “Ontem Dia dos Pais ás 23:29 nasceu Davi! Meu amor @romulholland foi tão serena e forte. Eu estou explodindo de amor. Voltamos a qualquer momento, talvez quando eu parar de me emocionar enquanto escrevo“, afirmou o famoso.

Na postagem, Marcos Veras compartilhou algumas fotos do parto e abraçado com o filho. Rosanne também postou as mesmas fotos e declarou: “Não fiz post de dia dos pais esse ano. Não deu. Meu filho resolveu chegar nesse mundão já fazendo a homenagem mais linda que o pai poderia receber. E ainda é a cara dele! E eu tô louca de amor”.

Cabe lembrar que o casal de atores está junto desde 2017. Eles anunciaram a primeira gestação em março de 2020 pelas redes sociais.

O famoso, que recentemente voltou para o Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, com o quadro Que Pergunta É Essa?, revelou que ele e a atriz fizeram um curso online para pais por causa da pandemia.