Natália Casassola confirma que levou fora de Fani Pacheco em ensaio da Playboy

Os fãs da Playboy certamente ficaram de queixo caído com o ensaio das ex-BBBs Natália Casassola e Fani Pacheco, que posaram juntas em uma das edições mais quentes da revista.

Em recente entrevista de Fani ao canal Clube da Vip, ela revelou que foi preciso segurar a ex-companheira de confinamento para que as fotos não ficassem pornô demais. “A Natália começou a vir para cima de mim, real. Saí da cama e disse, ‘o que está acontecendo?’”, disse. Em seguida, ela confirmou que as duas tiveram um affair: “Era real que às vezes eu ficava com a Natália“.

Em resposta às declarações da estudante de medicina, Natália assinou embaixo sobre as falas da, agora, amiga. “Foi exatamente como ela disse. Eram duas mulheres solteiras, conhecidas no Brasil inteiro. E aproveitamos muito bem essa época, sem deixar nada para trás”, frisou.

As duas, que atualmente são casadas, não devem repetir a dose, apesar de todo o sucesso da época. “Acho que não (faria novamente). Estamos em uma nova fase“, decretou, acrescentando que elas ainda têm contato e que “o carinho jamais irá morrer“.

Cabe lembrar que no auge da fama, elas chegaram a posar juntinhas e aos beijos. Ao serem questionadas sobre o rótulo da relação, Natália foi direta: “Pode-se dizer que nossa relação é aberta, sem compromisso. Como moramos longe uma da outra, temos um grande carinho, mas a distância não nos deixa ter algo muito sério. Fani e eu, além de tudo, somos grandes amigas…”, revelou ela.