Nathalia Dill abre o jogo sobre primeiros sintomas da gravidez

Nathalia Dill teve o começo de sua gravidez bastante complicado. A atriz descobriu estar grávida em pleno período de quarentena e relatou que nos primeiros dias sentiu enjoos, indisposição e cansaço.

Mesmo com os contratempos da gravidez, a famosa revelou estar empolgada com a perspectiva de ser mãe. A artista ainda confessou que está lendo sobre a maternidade e conversando com suas amigas que já são mãe.

“Fiquei muito enjoada, cansada. Comecei a conversar com as pessoas para entender esse universo. Falei com amigas que são mães, como a Carolina Figueiredo e a Sophie [Charlotte]. Recebi muito apoio, um carinho muito grande. A Carol me indicou uma doula. Me deu um alívio porque tirou minhas dúvidas. Li textos, livros, assisti vídeos”, relatou a atriz à Vogue Brasil.

Nathalia Dill está no quinto mês de gravidez e destacou que ela e Pedro Curvello, seu marido, pensam em batizar a criança pelo nome de Eva, mas nada ainda decidido.“Não está decidido, mas Eva está ganhando na corrida”, afirmou.

Longe das telinhas desde 2019, quando viveu a vilã Fabiana em A Dona do Pedaço, a global tem cuidado da sua primeira gestação, que já ultrapassa os quatro meses. Recentemente, ela compartilhou uma foto em que mostra a barriguinha de gravidez, toda sorridente.

Na legenda da publicação do Instagram, Nathalia escreveu o seguinte: “Chegamos na 18ª semana! Mamãe não tem muita barriguinha ainda, mas está explodindo amor! Vem filha“.