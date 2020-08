Nathalia Dill revela nome da filha e cogita transexualidade futura

Em fevereiro de 2018, Nathalia Dill assumiu publicamente o namoro com Pedro Curvello e eles estão juntos desde então. O casal está prestes a ganhar a primeira filha, visto que a atriz está grávida de cinco meses. Ela, por sinal, fez revelações importantes.

Em sua casa no Rio de Janeiro, isolada com o músico desde a quarentena, Nathalia foi entrevistada pela Marie Claire e logo adiantou que pretende converter a união estável em casamento: “Sou louca para fazer uma cerimônia legal, eu queria fazer alguma coisa para reunir a família, mas agora sabe-se lá quando vai dar. Algumas pessoas já estão fazendo festas, mas tão chato fazer assim, né?”.

Na live em que aconteceu o papo, a artista divertiu-se ao lembrar da reação de Pedro, depois que pediram o teste de gravidez de farmácia: “Tirei uma foto dele e tenho até hoje, mas ele me proibiu de mandar para as pessoas. Ele ficou uma hora sem me responder e demorou para passar o choque, isso porque estava animado. Mas é um mix de sensações. É contraditório: quer e não quer, tem desejos e medos. Fica tudo misturado e é muito estranho. A gente tem culpa porque queria estar mais feliz”.

Nathalia Dill, que engravidou justamente no início da quarentena, contou que sua filha se chamará Eva: “É muito estranho já dar um nome sem ver o rosto. Eu gostei de vários nomes, mas todos foram meio que caindo. Então o Pedro veio com esse nome, Eva, um nome curto. Minha mãe estranhou, confesso, parece o dela [Evellyn]. Fica uma homenagem, né?”.

Apesar de tudo, a futura mamãe esclareceu que ganhou a aprovação de familiares e pessoas mais próximas: “É engraçado que os amigos gostaram, mas os nossos pais não gostaram muito. Agora o pai do Pedro está gostando, mas foi engraçado. É um nome que está voltando, eu acho. Tem esse conflito de gerações”.

Aberta a discussões, Nathalia por fim levantou a hipótese de sua filha não se adequar ao gênero de nascença e discursou: “Será que estabeleço essa coisa do gênero? Achei mais fácil saber [o sexo], já digo que é uma filha, mas será que estou impondo uma coisa que não deveria? Tudo que me mandam de presente é para menina. Já vira uma divisão tão brutal de gênero e ela ainda está na barriga. Eu não sei o que vou passar para ela, sei que já estou nessa confusão e estou tentando fazer de uma forma que ela se sinta livre, que ela se sinta potente para decidir o que quiser ser. Vai que ela não quer ser menina?”.