Nathan comemora fase artilheira no Atlético-MG e agradece a confiança de Sampaoli

O meia Nathan voltou da pausa do futebol com a pontaria em dia. Em três jogos, o atleticano marcou três gols, sendo um deles neste domingo, diante do América-MG, pelo Campeonato Mineiro. Com o tento, ele ajudou o seu time a vencer o rival por 2 a 1 e abrir vantagem na briga por uma vaga na final do Estadual.

“Fico muito feliz com as oportunidades que venho ganhando. Trabalho muito no dia a dia e agradeço a confiança do Sampaoli, agora é continuar mantendo esse ritmo e conquistar a classificação à final”, contou à TV Galo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! NATHAAAN!!!! O meio-campista marca o segundo gol do Atlético na partida! #CAMxAFC pic.twitter.com/vFmZUNbHfQ — Atlético 😷 (@Atletico) August 2, 2020

Além de comemorar a sua fase artilheira, o camisa 23 também destacou a sua felicidade com o triunfo do Atlético-MG diante do Coelho, que vinha de uma série de 14 partidas sem perder, contando todas as competições.

“Fico muito feliz com o resultado. O América-MG estava a muitos jogos sem perder, então fico feliz que a gente conseguiu esse importante resultado nesse primeiro jogo. Agora é descansar que quarta-feira tem mais uma grande partida e espero que a gente consiga sair com a vitória”, completou.

A volta ocorre na próxima quarta-feira, na Arena Independência, às 21h30. O Galo precisa de apenas um empate para avançar à decisão. O classificado enfrenta Tombense ou Caldense na final.