Nego do Borel descobre perfis fakes e toma atitude

Nego do Borel foi mais um dos famosos a ser vítima de golpe na internet. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o funkeiro descobriu que havia dois perfis falsos no Facebook. Enquanto um se passava por ele, o outro tinha o nome de sua mãe, Roseli Viana.

De acordo com a publicação, as contas eram usadas para aplicar golpes em internautas. Os criminosos entravam em contato com as vítimas e pediam seus documentos, alegando que precisavam de comprovantes para a realização de doações de cestas básicas.

Ao saber da ação dos bandidos, Nego do Borel tomou logo uma atitude. Segundo a assessoria do cantor, ele já entrou em contato com o Facebook e pediu para que os perfis fossem deletados. O cantor ainda deixou claro que ele possui uma conta verificada na rede social. Já Roseli não usa as mídias.

Vale lembrar que o nome de Nego e o de sua mãe foram bem comentados recentemente. De acordo com o jornal Extra, Viana está vendendo quentinhas para sobreviver. Como o funkeiro se desentendeu com a familiar há cerca de quatro anos, ele não a ajuda mais financeiramente.

Em recente conversa com seus seguidores, o artista rebateu os rumores de que tinha brigado com a matriarca. “Mãe, se um dia a senhora for vender quentinha, o que eu não vejo o menor problema nisso, a senhora só me avisa para eu divulgar aqui no meu Instagram para vender muita quentinha. Só me avisa, por favor. Te amo“, afirmou Nego.