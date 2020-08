Nego do Borel diz que foi esquecido por Anitta e faz desabafo no Instagram

A amizade entre Anitta e Nego do Borel parece não ser a mesma de antes e, em um comentário no Instagram, o funkeiro reagiu ao se deparar com a famosa curtindo uma viagem com Neymar.

Sem papas na língua, ele disparou: “Lala (Larissa/Anitta), que esculacho, nem me chamaram. Faço várias paradas maneiras, danço suas músicas no TikTok, posto no meu Insta…”.

E prosseguiu: “Te divulgo pro meu público que é bem importante, sacanagem Larissa. Neymar, chegou, tá rico aqui mano de tanto torcer pai, nem pra mandar um zap… Vem Nego Ibiza”.

Imediatamente, o comentário repercutiu na web. “Parece eu vendo meus amigos saindo sem mim”, brincou uma fã. “Que humilhação, mas acho que foi de brincadeira”, perguntou outra.

“Tô na dúvida se ele fez drama, porque se eu fosse amiga também ficaria chateada”, revelou mais uma. Vale lembrar que, dias atrás, ele havia feito um comentário parecido.

A cantora estaria com um novo namorado na Croácia e Nego do Borel se mostrou um tanto chateado, por sempre ser o último a saber dos romances da famosa.

“Caraca mané, sou sempre o último a saber dos bagulho, pqp. Anitta, tu não contou pro seu irmão?”, questionou em tom de brincadeira, aparentemente, ironizando os rumores.

“Eu acho que isso é boato, te mandei mensagem no zap amiga, responde!”, completou o funkeiro.

Confira: