Nego do Borel faz revelações picantes e dá detalhes de sexo na praia

Nego do Borel abriu o jogo sobre sua intimidade nesta terça-feira (18). Convidado do Luciana By Night, da Rede TV!, o funkeiro revelou já fez sexo na praia.

“Na areia. Peladão, mesmo, um bagulho doido. Foi bom, foi maneiro, foi diferente. Não tinha toalha, foi do nada, bateu vontade aí rolou. Sabe aquela sensação de quem alguém te vendo, mas não tem, o ar batendo fresco no bumbum”, detalhou o cantor.

O tema picante ainda continuou quando Nego revelou que vai ao sex shop fazer uma comprinhas íntimas. “Eu acho que faz parte, é legal, a gente tem que se divertir, aproveitar as coisas boas da vida e eu acho que eu sou um parceiro legal”.

Em outro ponto da conversa com Luciana Gimenez, Nego do Borel lembrou em como ele costumava ser barrado em shoppings do Rio de Janeiro quando não era famoso. No entanto, agora que é conhecido, a situação mudou.

“Hoje eu paro em uma ‘blitada’ da polícia, cara, é legal isso. As ‘polícias’ me tratam muito bem. E sorri, e pede foto e vídeo. Inclusive quero agradecer os policiais que gostam de mim; tem policiais ruins tem policiais bons”, afirmou.

“Eu admiro o trabalho da polícia que faz a nossa segurança. A polícia carioca me trata muito tem, a polícia paulista, onde eu vou os caras sorriem, a federal, eu nunca imaginei que uma polícia fosse rir para mim”, completou.