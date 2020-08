Nego do Borel ostenta em barco e é detonado por dizer que está sem dinheiro

Ainda com sequelas do acidente de moto que sofreu recentemente, Nego do Borel tirou o sábado (01) para curtir um dia de sol e relaxar em um barco. Porém, querendo fazer uma piadinha, o funkeiro acabou sendo detonado na web.

No Instagram, o cantor postou uma foto deitado na lateral do barco e tentou fazer uma graça na legenda. “A gente tá sem dinheiro, mas a gente da um jeito kkkkkkkkk Aquela relaxada de leve com a família”, escreveu.

Nos comentários, o que foi dito por Nego foi criticado. “Nossa que ridículo, bem se vê que só pensa em status mesmo”, disparou uma seguidora. “Ele não sabe o que realmente é viver sem dinheiro“, disse outra. “Queria estar sem dinheiro assim”, afirmou uma terceira.

Enquanto o artista diz estar sem dinheiro e mesmo assim aparece ostentando em um barco no meio do mar, Roseli Viana, sua mãe, começou a vender quentinhas para sobreviver.

Segundo o jornal Extra, a moça publicou em um grupo de Facebook para os moradores de Curicica, local onde mora, que está vendendo comida.

Para quem não sabe, Nego não ajuda a mãe há cerca de quatro anos, período em que ela começou a namorar com o motoboy Alex Alves. De acordo com a publicação, o funkeiro é contra o relacionamento dos dois e não se conforma com o fato da familiar ter largado o padrasto para viver esse novo relacionamento.