Nego do Borel revela ter contraído coronavírus e fala sobre sintomas

Em uma conversa que estava tendo com seus seguidores nos Stories do Instagram, Nego do Borel revelou que contraiu coronavírus há alguns meses, mas que já se recuperou.

Apesar de estar bem, o cantor garantiu que está cuidando da saúde: “Já peguei coronavírus. Mesmo assim não estou descuidando, a gente tem que se cuidar“.

“Não peguei coronavírus agora não, peguei há uns dois meses. Fiquei quatro dias na merda, sem sentir o paladar, cheiro. O bagulho é doido“, afirmou o funkeiro.

No papo, Nego do Borel aproveitou para rebater os rumores de que tinha brigado com Roseli Viana, sua mãe. Para quem não sabe, há boatos de que artista tenha se desentendido com a familiar há cerca de quatro anos.

Sem contar com a ajuda financeira do filho, Roseli, que mora em uma comunidade humilde, teria começado a vender quentinhas para sobreviver.

“Mãe, se um dia a senhora for vender quentinha, o que eu não vejo o menor problema nisso, a senhora só me avisa para eu divulgar aqui no meu Instagram para vender muita quentinha. Só me avisa, por favor. Te amo“, afirmou Nego.