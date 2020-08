Nenê mira manutenção de bom desempenho no Fluminense

O Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Os tricolores vão para a competição confiantes após as boas atuações nas finais do Campeonato Carioca.

O meia Nenê afirmou que o Fluminense pode almejar uma boa campanha se repetir o desempenho dos últimos jogos.

“Acredito que se mantivermos a nossa qualidade e nossa concentração, como mostramos nos últimos jogos, quem sabe buscamos uma Libertadores? Seria muito bom para o clube”, disse ao site da CBF.

Para o experiente jogador, o maior desafio dos tricolores será manter a regularidade durante as 38 rodadas da Série A.

“Manter a regularidade. Vai ser um campeonato atípico pelo tempo em que ficamos parados. Vamos começar bem depois. Vamos passar o Natal e o Ano Novo jogando. O que mais pode nos prejudicar é perder a concentração e o foco, além do cuidado de saber que a temporada é longa e só vai terminar ano que vem”, declarou.

O técnico Odair Hellmann tem sofrido com as lesões nas últimas semanas de treino. O comandante não terá os zagueiros Digão e Matheus Ferraz, o volante Hudson e os meias Ganso e Pablo Dyego, lesionados. Além deles, o lateral direito Gilberto, negociado com Benfica, deu adeus ao clube.