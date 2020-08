Netflix agora deixa escolher velocidade de filmes e séries

A Netflix começou a distribuir um novo recurso que permite escolher a velocidade de reprodução dos filmes e séries. Disponível inicialmente para dispositivos Android, as produções podem ser assistidas em velocidades mais rápidas (1,25x e 1,5x) e lentas (0,5x e 1,75x). Para as versões do serviço para web, iOS e TV, ele ainda não está disponível.

Por estar sendo distribuído aos poucos, é preciso lembrar que o recurso pode não estar disponível ainda em algumas regiões, como no Brasil. Ele pode ser utilizado tanto on-line quanto off-line e a Netflix vai acompanhar a resposta da comunidade criativa e dos assinantes.

Ao site The Verge, a vice-presidente de inovação de produtos da Netflix, Keela Robison, disse que “o recurso tem sido muito solicitado pelos membros há anos”. Segundo ela, os testes mostraram que os assinantes valorizam a flexibilidade que ele oferece. Ela também destaca que a função é benéfica para quem possui dificuldades visuais ou auditivas.

Aprovação de Hollywood

O novo recurso começou a ser testado em 2019, e segundo a empresa, a comunidade criativa de Hollywood deu um bom feedback. Por outro lado, atores e diretores também se manifestaram contra.

A empresa diz estar atenta “às preocupações de alguns criadores”. Um diferencial do recurso é que, se o usuário estiver assistindo a um filme em velocidade rápida ou lenta, o próximo conteúdo será reproduzido na velocidade normal.

Segundo a companhia, o recurso tem sido trabalhado em conjunto com a comunidade criativa. Uma das melhorias citadas é uma correção para o tom do áudio em diferentes velocidades.

Em comparação com o YouTube, a plataforma de vídeos do Google ainda oferece uma velocidade mais lenta (0,25x) e outra mais rápida (2x). O movimento dá mais controle ao espectador sobre o conteúdo, já que o mesmo escolhe quais produções assistir e quando. O mesmo acontece com podcasts, por exemplo.