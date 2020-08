Netflix: ator de This Is Us é confirmado no filme The Noel Diary

O ator Justin Hartley, de This is Us, foi confirmado noo elenco de The Noel Diary (ainda sem nome em português), nova adaptação da Netflix. A trama é baseada na obra homônima de Richard Paul Evans, um dos best-sellers do The New York Times. Até o momento, não há previsão da data de estreia para o filme.

O livro The Noel Diary foi publicado em 2017 e conta a história de Jacob Turner, um escritor bem-sucedido. Ao voltar para a casa no Natal, ele encontra sua mãe em um estado bastante estranho. Então, ele encontra um diário com muitos segredos de seu passado e de Rachel, uma jovem em sua própria jornada. Juntos, eles começam a buscar mais informações sobre quem são.

(Fonte: Invision/AP/Reprodução)Fonte: Invision/AP

Mais detalhes sobre The Noel Diary

Além de Justin Hartley, o filme conta também com Bonnie Bedelia e Treat Williams como parte do elenco. Dirigido por Charles Shyer, conhecido por O Pai da Noiva, o filme se tornou um dos mais esperados da plataforma de streaming.

Porém, com a pandemia do coronavírus, a produção segue em estado de espera. As gravações devem começar assim que a situação nos Estados Unidos for normalizada. Fique de olho para mais informações!