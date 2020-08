Netflix cancela a série Altered Carbon após 2ª temporada

Continuando a extensa lista de cancelamentos, a Netflix anunciou que não fará a 3ª temporada de Altered Carbon. A série que teve Joel Kinnaman como protagonista na 1ª temporada e Anthony Mackie na 2ª foi oficialmente cancelada pelo serviço de streaming.

Diferentemente de The Society e I Am Not Okay With This, que segundo o comunicado da Netflix, foram canceladas devido à problemas envolvendo a pandemia de Covid-19, o cancelamento de Altered Carbon se deve a mudanças nos orçamentos dos projetos originais da plataforma.

Altered Carbon era uma série com muitos efeitos visuais, o que acabou deixando sua produção com um custo mais elevado. Além disso, a saga de Takeshi Kovacs não foi um grande sucesso, nem de crítica, nem de público, o que não justificaria a continuação do alto investimento.

Sobre Altered Carbon

A série foi baseada nos livros de ficção científica de Richard K. Morgan, com Altered Carbon (Carbono Alterado) servindo como base para a 1ª temporada, e Broken Angels (Anjos Quebrados) para a 2ª.

A história começa no século 25, seguindo Takeshi Kovacs, um antigo guerreiro de elite que foi congelado por 250 anos, em uma época na qual a mente humana foi digitalizada e a alma pode ser transferida de um corpo para o outro.

Depois de ser transferido para este futuro que ele havia tentado impedir, Takeshi deve resolver um assassinato para ganhar a chance de uma nova vida na Terra.