Netflix cancela Patriot Act With Hasan Minhaj após 6 temporadas

A Netflix está encerrando mais um de seus programas originais. A vítima da vez foi Patriot Act With Hasan Minhaj, que chega ao seu final após 40 episódios divididos em 6 volumes.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Vanity Fair

A informação sobre o cancelamento da série foi feita pelo próprio Hasan Minhaj, apresentador do programa, em seu perfil pessoal no Twitter.

What a run. @patriotact has come to an end. I got to work with the best writers, producers, researchers, and animators in the game. My 2 babies were born and grew up with the show. TY to @Netflix and everyone who watched. Now it’s time to return these screens to Best Buy ?? pic.twitter.com/4s4TrsKWe6

