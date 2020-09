Netflix disponibiliza filmes e séries grátis para não assinantes

O que era uma estratégia localizada, agora virou global: a Netflix está disponibilizando para usuários do mundo todo um catálogo gratuito de títulos (ainda reduzido, porém maior do que o da fase de experiência) para não assinantes.

Estão disponíveis filmes (Olhos que condenam; Bird Box; Dois papas; e Mistério no Mediterrâneo), o reality show Casamento às cegas, a animação O Chefinho: De volta aos negócios e um episódio da série de documentários Nosso Planeta.

Quando se seleciona o canal infantil, apenas os títulos para crianças aparecem disponíveis.Fonte: Netflix/Reprodução

Sobre as séries que também estão sendo oferecidas (Stranger Things, Grace & Frankie e Elite) somente os primeiros episódios são gratuitos; depois disso, a plataforma convida o espectador a assinar o serviço. Segundo o canal, em declaração ao site TechCrunch, “estamos analisando outras promoções para dar a novos assinantes uma ótima experiência”.

Lazer e aprendizagem

Disponibilizar conteúdo gratuito pode ser mais do que uma estratégia de marketing, quando atende mais que o lazer: em abril, a Netflix norte-americana disponibilizou gratuitamente, em seu canal no YouTube, 34 de seus documentários.

Segundo a empresa, “por muitos anos, a Netflix permitiu que os professores exibissem documentários em suas salas de aula. No entanto, isso não é possível com as escolas fechadas. Assim, a pedido deles, fizemos uma seleção de nossos documentários e séries disponíveis no canal da Netflix nos EUA no YouTube.”

Cada título tem, segundo a plataforma, “recursos educacionais disponíveis, que podem ser usados por alunos e professores – e faremos perguntas e respostas com alguns dos criadores por trás desses projetos para que os alunos possam ouvi-los em primeira mão. Esperamos que isso ajude, de certa forma, professores ao redor do mundo.“

Entre a seleção feita pelo canal, há oito episódios da série de documentários Nosso planeta e os filmes Virando a mesa do poder, Os capacetes brancos e A 13ª Emenda. Mesmo estando na plataforma americana do canal, todos os documentários têm legendas em português.