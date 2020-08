Netflix divulga trailer e data de estreia da 3ª temporada de Baby

A Netflix divulgou o trailer da 3ª temporada da série Baby, produção italiana que chegará ao streaming no próximo mês.

Na nova temporada, as protagonistas Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) precisam enfrentar as consequências de tudo o que fizeram na temporada anterior da série. Com o cerco da polícia se fechando e a pressão aumentando, amizades, laços de família e romances são colocados à prova.

Confira o trailer da 3ª temporada de Baby:

A 3ª temporada será a última da série, que foi cancelada pela Netflix após ser acusada de glamourizar o abuso sexual e pela polêmica ao mostrar jovens menores de idade se tornando prostitutas.

No entanto, a série foi baseada em uma história real que chocou a Itália, mesmo assim, a Netflix decidiu pelo cancelamento do programa.

Sobre a série Baby na Netflix



Baby é uma série de TV italiana produzida para a Netflix. Baseada em uma história real, o drama acompanha duas adolescentes que moram no bairro nobre da cidade de Roma e mergulham em uma vida dupla em busca de independência e autodescoberta.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

No elenco estão Alice Pagani, Benedetta Porcaroli, Brando Pacitto e Mirko Trovato.

A 3ª e última temporada da série Baby estreia na Netflix no dia 16 de setembro de 2020.