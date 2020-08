Netflix é acusada de sexualizar crianças e toma atitude

A Netflix recebeu muitas críticas, nesta semana, após a divulgação do pôster do filme Cuties, uma produção francesa em que uma garota integra uma equipe de dança. Nas redes sociais, as artes de divulgação do filme não pegaram muito bem.

Nelas, as crianças aparecem dançando sensualmente. Os fãs, então, criaram uma petição para banir o seu lançamento. Após a repercussão negativa, a empresa de streaming decidiu tomar atitude e pediu desculpas.

“Pedimos perdão pela arte inapropriada que usamos para o filme ‘Cuties’. Foi errado, e a arte não representava corretamente o conteúdo deste filme francês que venceu um prêmio em Sundance [festival de cinema]. Nós trocamos as artes e a descrição do filme“, afirmou a Netflix.

Na sinopse original do filme, o grupo foi descrito como “uma trupe de twerking”. Na trama, uma imigrante senegalesa na França se envolve com um grupo de dança em sua nova escola. No entanto, isso a coloca em conflito direto com os valores muçulmanos tradicionais de sua família.

O lançamento do filme nos cinemas ocorreu normalmente na França nesta semana e com um pôster diferente daquele apresentado pela Netflix. Intitulada Lindinhas, em português, a produção será lançada no Brasil no próximo dia 9 de setembro.