Netflix pede desculpas por pôster polêmico do filme Lindinhas

A Netflix acaba de emitir um pedido formal de desculpas pelo marketing de lançamento do filme Lindinhas, (Cuties), dirigido pela cineasta francesa Maïmouna Doucouré. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Sundance, no qual obteve o Prêmio de Direção Dramática Mundial de Cinema.

A Netflix passou a receber duras críticas sobre o filme após lançar um pôster na última terça-feira (18), considerado por muitas pessoas como uma tentativa de sexualizar crianças.

A trama conta a história de Amy, uma garota de 11 anos que se junta a um grupo infantil de dançarinas conhecidas como “As Fofas” na escola. O trabalho artístico da garota começa a despertar precocemente sua feminilidade, causando constrangimento em sua mãe, uma mulher conservadora.

Vejam abaixo o polêmico cartaz da Netflix:

Frente às diversas manifestações nas redes sociais, a Netflix afirmou estar “profundamente arrependida pela arte inadequada”. A gigante do streaming também reconheceu que o pôster original não era uma representação precisa do filme.

Veja abaixo o pedido de desculpas:

We’re deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020