Netinho e Carlinhos Silva viram alvos e são denunciados por crimes

Sempre polêmicos, o cantor Netinho e o humorista Carlinhos Silva – conhecido como Carlinhos “Mendigo” – foram denunciados por graves crimes. As ações foram abertas pelo ativista LGBTI+ Agripino Magalhães, juntamente ao advogado Angelo Carbone e sua equipe.

Ele denunciou os famosos, nesta segunda-feira (10), ao Ministério Público de São Paulo por “crimes homofóbicos”, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o ativista, a denúncia contra Netinho é em relação à publicação no Instagram e Facebook, em que o cantor baiano revelou que “se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, pensando com o fiofó, o Brasil ia ser maravilhoso” [sic].

Enquanto isso, Carlinhos Silva é acusado após publicar uma montagem em que usa foto atual de Thammy Miranda e seu filho, ao lado de foto do ator antes da mudança de sexo, em tom de ironia.

“Prefiro ser órfão do que ser adotado por uma mulher operada que se passa por homem para ter o privilégio de adotar uma criança”, disparou o humorista, na ocasião, em seu perfil.

Segundo a denúncia, “nota-se com clareza mediana que […] seus discursos são de ódio e infringiram a lei penal”. Além disso, o ativista pede que as redes sociais dos citados sejam bloqueadas e impedidas de retornarem até decisão judicial.

“Temos no Brasil uma infinidade de agressões verbais e físicas, e até morte, diante de situações iniciadas por declarações como essas. Essa minoria tem que aceitar esse menosprezo, esse discurso de ódio, porque os elementos que a praticam estão impunes rindo das pessoas e dos nossos Tribunais”, completou o texto da ação.