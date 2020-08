Neto defende Romero Britto após polêmica com obra de arte

Neto saiu em defesa de Romero Britto após o vazamento do vídeo em que o artista plástico apareceu atônito quando uma cliente quebrou na sua frente uma das peças mais caras de sua galeria. O apresentador da Band afirmou que conheceu o brasileiro durante uma viagem e que o carinho e atenção de Britto o deixou maravilhado.

“O cara me tratou extremamente bem, com educação. Foi em 2017 que aconteceu aquilo lá, da moça jogar… A gente deixa de dar moral para um brasileiro, que venceu nos Estados Unidos e virou uma referência para todo mundo, porque alguém jogou lá…”, reclamou o ídolo do Corinthians.

O famoso ressaltou que ninguém soube de verdade o que motivou o ataque. “Vocês sabem o que aconteceu no restaurante? Depois de 3 anos querem acabar com a vida do rapaz. O cara me encontrou uma vez em Miami, não sabia quem eu era, e me tratou de uma maneira educadíssima. Um brasileiro maravilhoso”, definiu.

Para a mulher responsável pelo escândalo na galeria, Neto soltou: “Eu tenho orgulho dele ser brasileiro. Eu caguei para aquela mulher que comprou aquele negócio e jogou. Caguei para ela”. No vídeo que viralizou, a empresária acusou Romero de ter insultado os funcionários do seu restaurante.

Em recente entrevista ao Conversa com Bial, o artista plástico disse que nunca foi tão desrespeitado em toda a sua carreira. “Uma peça como aquela de porcelana ao quebrar poderia ter causado danos a mim, a ela ou qualquer outra pessoa no local”, lamentou.

Confira: