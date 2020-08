Neto detona Tite e revela que não assiste jogos da Seleção Brasileira

Neto fez questão de discordar de uma declaração feita pelo técnico Tite e revelou que não aguenta ver os jogos da Seleção Brasileira. A declaração foi feita durante Os Donos da Bola, da Band, na última quinta-feira (6).

O apresentador comentou um vídeo publicado na CBF TV, no qual o treinador contou que, durante a pandemia do coronavírus, toda a comissão técnica criou o hábito de acompanhar os jogos de futebol sem áudio. A prática teria sido adotada com o intuito de evitar que as opiniões de narradores e comentaristas influenciassem as análises.

O ex-jogador discordou e alfinetou o trabalho do líder da Seleção Brasileira. “O Tite falou que tirou a narração e os comentários. É mais ou menos o que eu faço quando a Seleção Brasileira joga. Eu desligo a televisão“, afirmou ele.

“Eu, quando tem jogo da seleção, desligo, porque não aguento ver a sua Seleção jogar“, disparou o contratado da Band.

Mais tarde, Neto voltou às redes sociais para continuar com a sua crítica a Tite. “Que ótimo, até por que não dá para ver sua Seleção quando joga na televisão“.

Confira: