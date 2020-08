Neto estreia novo cenário de Os Donos da Bola e comemora grama preta

O programa Os Donos da Bola, da Band, está de cara nova. Nesta segunda-feira (24), a atração ganhou novo cenário. O craque Neto, então, comemorou as novidades e falou especificamente de um detalhe: o gramado preto.

“Vocês não estão loucos! Aqui é o nosso cenário novo! Olha que bonito! A grama é preta! Não é verde! É exclusividade do nosso cenário! Não é verde, é preta! É Corinthians! É Atlético-MG!”, destacou o famoso, que agradeceu sua equipe.

Além do gramado preto, o cenário de Os Donos da Bola também tinha outras referências ao futebol e homenagens para o próprio Neto, além de Velloso e Edilson Capetinha com postéres. Páginas de jornais e até uma geladeira foram colocadas no local.

O programa esportivo da Band também deixou para trás os tons de azul e apostou em uma parede de tijolos. Pelo Twitter, os telespectadores elogiaram as mudanças.

“Parabéns, cenário fico Show de Bola , Os Dono da bola está On”, disse um internauta. “Ficou bem a cara do programa esse cenário…papo resenha menos formal”, comentou outro admirador da atração. “Baita cenário”, elogiou um terceiro.

Confira o vídeo: