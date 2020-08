Neto rasga o verbo contra Tiago Nunes após crítica contra a imprensa

Em Os Donos da Bola da última quinta-feira (27), Neto não poupou críticas ao comentário feito pelo técnico Tiago Nunes contra a imprensa. Após o empate de 1 a 1 com o Fortaleza em casa, o treinador comemorou o gol de Luan e deu uma bronca em todos os jornalistas que estavam na coletiva.

Para Nunes, a imprensa “pega pesado” com o jogador. Segundo ele, o camisa 7 do Corinthians “apanha muito” em analises e comentários sobre o trabalho dele feito no Alvinegro em 2020. Ao vivo na Band, Neto disse que quem deu “margem para a gente ter alguma opinião contrária” contra Luan foi o próprio treinador.

“Você que não faz ele jogar, não somos nós. Por que você não bota ele de titular? Por que você coloca ele como quarta opção? Você está bravinho com a imprensa, não fica mandando recado não, fala nome. Manda nome”, exigiu.

“Não vem mandar recadinho para mim não, até porque o Luan não está jogando nada, e você não está fazendo nada no Corinthians também”, acusou o apresentador. “O que você ganhou no Corinthians até agora? Nada. O que você fez com a Libertadores? Perdeu”, recordou.

Neto questionou a missão de Tiago Nunes até a última rodada do Campeonato Brasileiro. “Você coloca o Corinthians entre os quatro do Brasileiro? Você garante o Corinthians entre os quatro? Você garante o Corinthians na Copa do Brasil? Então, baixa a sua bola!”, mandou.

